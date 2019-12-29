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حوادث

إصابة 6 بينهم 5 طلاب جامعيين في تصادم بسوهاج

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
صدى البلد
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خالد رياض
اسفر تصادم بين سيارة ميكروباص وأخري نقل بدائرة مركز جرجا علي الطريق الزراعي الغربي عن إصابة 6 أشخاص بينهم 5 طلاب جامعيين.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد أثناء سير سيارة "ميكروباص" قيادة "أحمد.م.ع" 23 عاما سائق ويقيم دائرة المركز أختلت عجلة القيادة بيده نتيجة دوران سيارة "نقل" قيادة "حسن.م.ي" 38 عاما سائق ويقيم دائرة مركز المنشاة أمامه علي الطريق مما أدي لإصطدامه بها.

نتج عن الواقعة إصابة كل من سائق السيارة الأولي، "مي.م.ي" 19 عاما، منار.م.ع" 19 عاما، شقيقها "إسلام.م.ع" 20 عاما، "أسماء.أ.ا" 19 عاما، ويقيمون دائرة المركز، و"محمد.أ.م" 19 عاما، ويقيم بناحية دائرة مركز طما من مستقلي السيارة الأولي، اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، طلاب بجامعة سوهاج.

تم نقل المصابين لمستشفيات "جرجا العام - سوهاج الجامعي والعام"، بسؤال قائدي السيارتين والمصابين ونفوا الشبهة الجنائية، تم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارتين.
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