الأولي في العالم..السعودية تستعين بخدمة هايبر لوب لتسليم البضائع

كشفت وكالة " بلومبيرج " الأمريكية النقاب عن إنطلاق خدمة تسليم البضائع عن طريق الطائرات الآلية التي تعمل دون طيّاروذلك في منتصف العام 2020 بالمملكة العربية السعودية.



كما توقع تقرير الوكالة الامريكية وفقا لما نشرته صحيفة سبق السعودية أنه من المتوقع أن تبدأ شركتا أمازون وعلي بابا أولًا باستخدامها، على أن تتبعها شركات البريد والمواد الغذائية والمطاعم في الولايات المتحدة لاستخدامها في توصيل الطلبات.



وأشار التقرير إلي أن وسيلة النقل السريعة "هايبر لوب" - رغم أن التجارب مستمرة عليها منذ عام 2013 وأثبتت نجاحها - إلا أنه إلى عام 2019 لم يكن هناك أيُّ تقدمٍ كبير في العالم.



وذكرت الوكالة قائلة : من المنتظر أن يشهد منتصف أو نهاية عام 2020 البداية الحقيقة لـ "هايبر لوب" فائق السرعة من المملكة العربية السعودية، وبذلك تكون أول دولة في العالم تستخدم هذه التقنية الحديثة جدًا، وتليها بعد ذلك الولايات المتحدة باستخدام التقنية في مدينة لاس فيجاس.



وكانت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، قد ذكرت ايضا أن العالم في 2020 مقبلٌ على تغييرات كبيرة في جميع المجالات؛ من أبرزها في الصناعة والتكنولوجيا.



ولفت التقرير الأمريكي إلى أن أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الهاتف الجوّال سيتم فيها تطوير الشرائح الخاصة بالطاقة؛ حيث ستعمل الأجهزة دون الحاجة إلى إعادة الشحن ضعفين من الوقت عمّا هي عليه في الوقت الحالي.



كما توقّع التقرير أن تعمل شركات الأجهزة الجوّالة الذكية لنشر أجهزتها بين أيدي الأطفال، حيث تعمل الشركات على أن يمتلك نحو 90 % من الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 6 سنوات هواتف جوّالة قبل انتهاء عام 2020 المقبل.



وأظهرت بعض شركات الأبحاث في هذا الجانب أنه من الصعب الوصول إلى هذه النسبة خلال العام المقبل، وذلك بسبب بعض البلدان النامية والفقيرة التي يصعب فيها حصول سكانها على هواتف ذكية بسهولة، مشيرة إلى أنه وفقًا لبياناتها فإن أجهزة الهاتف الذكية بين الأطفال يمكن أن تنتشر في الدولة الغنية وذات الدخل المتوسط بنسبة تصل إلى 67 %.