رشا مجدي: لابد من عمل كشف حساب للحكومة عن 2019

قالت الإعلامية رشا مجدي، مذيعة برنامج صباح البلد، إن العد التنازلي بتوديع عام 2019 بدأ، ونستعد لاستقبال 2020، مؤكدة أنه لابد من استقبال العام الجديد بكل الخير لبلادنا مصر الحبيبة.



وأضافت رشا مجدي، خلال برنامج " صباح البلد " المذاع على فضائية " dmc"، أنه لابد من عمل كشف حساب عند الرحيل من عام مضى الى عام جديد، او حصاد لما تم إنجازه فى عام 2019 .



وأشارت إلى أن الدولة والحكومة حرصت على عمل كل ماهو مختلف وجديد طوال السنة الماضية، واهتمت بكل محافظات الجمهورية، مؤكدة أن أعمال التنمية والبناء غير مقتصرة على المدن الجديدة والمحافظات الكبرى والقاهرة فقط .



وتابعت أن كل المحافظات الجمهورية تشهد أعمال التنمية على أعلى مستوى ، مثل : تدشين مبادرة " حياة كريمة " للاسر الاكثر فقرا لمساعدتهم فى تكوين حياة اكثر سهوله وتحسين حالتهم الاقتصادية والمعيشية .



واكدت أن المشروعات التنموية التي تهدق للنشاط الاقتصادى والبيئى والاجتماعى تمكن الأسر الأكثر احتياجا بكل المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية ، بالإضافة الى الخدمات الاساسية منها الصحية والتعليمية والصرف الصحى والكهرباء والمياه.

