هبوط مفاجئ لإحدى الطائرات بمطار سعودي.. تعرف على السبب

لم تستطع طائرة ركاب قادمة من نيويورك مواصلة رحلتها إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية ومنها إلى الهند، وذلك بعد أن اضطرت للقيام بهبوط اضطراري في العاصمة السعودية الرياض، بعد أن أصيبت إحدى المسافرات إلى الهند بنوبة قلبية خلال رحلة من مدينة نيويورك الأمريكية.



ووفقا لما أشارت إليه صحيفة سبق السعودية فإن تقارير هندية ذكرت أن الراكبة -وهي من الجنسية الهندية، حيث تبلغ من العمر 60 عامًا- كانت مع ابنتها خلال الرحلة حين شعرت بآلام شديدة في منطقة الصدر.



وقالت التقارير الهندية أيضا: الأمر الذي استدعى إعلان حالة طوارئ وطلب الهبوط في مطار الملك خالد الدولي في الرياض.



وفور هبوط الطائرة تم نقل المسافرة إلى المستشفى؛ حيث قُدّمت لها الرعاية الصحية اللازمة حتى استقرت حالتها.

