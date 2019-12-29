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أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الأحد 29-12- 2019 .. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:42 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الأحد 29– 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيانا تفصيليا بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 8 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
فلفل ألوان: 12 جنيهًا
القرنبيط: 5 جنيهات
البصل: 6.5 جنيه
الجزر: 4 جنيهات
الملوخية: 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: 3.5 جنيه
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
البرتقال: 5 جنيهات
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