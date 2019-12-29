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أخبار العالم

مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين فى العراق

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:10 ص
مواجهات عنيفة بين
مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين فى العراق
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وكالات
أفاد شهود عيان اليوم الأحد، بمقتل أحد عناصر الشرطة وإصابة أربعة متظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد مصادمات ليلية بين المتظاهرين والقوات الأمنية وسط مدينة كربلاء جنوبي بغداد.

وفي وقت مبكر اليوم الأحد، أبلغ الشهود بأن قوات الشرطة عثرت على جثة أحد عناصر الشرطة وعليها أثار رصاص حي قرب جسر الضريبة فيما أصيب 4 من المتظاهرين بحالات اختناق جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع بعد أن استخدمت القوات الأمنية الرصاص الحي والغازات المسيلة.

وفي وقت سابق، كشفت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، عن اختطاف 68 متظاهرًا منذ انطلاق المظاهرات الاحتجاجية، في أكتوبر الماضي.

وقال أنس العزاوي، عضو مجلس المفوضية، في تصريح صحفي: «إن إجمالي عدد حالات الاختطاف في العراق في صفوف الناشطين والمتظاهرين، منذ انطلاق المظاهرات، بلغ 68 حالة اختطاف، تم إطلاق سراح 12 منهم، وما زال مصير 56 مختطفًا مجهولًا».

وأوضحت، أن حالات الاغتيال في صفوف الناشطين والمتظاهرين بلغت 33 حالة، سبع حالات محاولات فاشلة.
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