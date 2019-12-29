بعدما وجه إنذارًا لواشنطن.. زعيم كوريا الشمالية يجتمع برجاله

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، القادة الرئيسيين لحزب العمال (الحاكم) لاجتماع عاجل، وذلك قبل انقضاء مهلة كان قد منحها لواشنطن، على ما أفادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.



وجاءت الجلسة العامة للحزب، بعدما أطلقت بيونج يانج سلسلة من التصريحات الحادة في الأسابيع الأخيرة، ووجهت إنذارًا لواشنطن تنتهي مهلته آخر أيام العام الحالي لتقديم عرض جديد في المفاوضات المتعثرة بشأن برامجها للتسلح، متوعدة بتقديم "هدية عيد الميلاد" مليئة بالتهديدات.



وترأس كيم اجتماع الحزب الذي تباحث بشأن "موقفٍ شفاف ومستقل ومناهض للإمبريالية" وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.



وقد تعلن بيونج يانج خلال هذا الاجتماع عن "تغيير سياسي مهم" مقارنة بنهجها السابق تجاه الولايات المتحدة، حسب ما قال هونج مين، الباحث في المعهد الكوري للتوحيد الوطني، ومقره سيول.



وتأتي هذه الجلسة العامة للحزب بعدما كان كيم ترأس الأسبوع الماضي اجتماعًا موسعًا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم.





