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أخبار العالم

لأول مرة ب السعودية.. انطلاق ملتقى التوظيف النسائي في القطاع الخاص

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:12 ص
إنطلاق ملتقى التوظيف
إنطلاق ملتقى التوظيف النسائي الأول بالسعودية
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محمود نوفل
نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل وبالتعاون مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" ملتقى التوظيف النسائي الاول في القطاع الخاص، بمشاركة 39 منشأة قامت بطرح (1382) وظيفة في عدد من المجالات وبلغ عدد المتقدمات لشغل الوظائف (836) باحثة عن العمل.

كما جرى على هامش الملتقي تنظيم عدد من ورش العمل لتأهيل المواهب الوطنية لدخول سوق العمل.

وأشاد المهندس منصور الشثري نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض بالتعاون والتجاوب الذي تبديه منشآت القطاع الخاص مع توجهات الغرفة وجهودها في مجال توظيف السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل.

وأوضح أن هذه التوجهات تأتي مواكبة ودعما لخطط وبرامج الدولة الرامية لتوطين الوظائف وتماشيا مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مؤكدا مواصلة الجهود لإقامة العديد من الملتقيات لتوفير فرص التوظيف للراغبين من الباحثين عن العمل.
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