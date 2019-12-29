التهمة إهانة القضاء... اعتقال صحفي مغربي ومظاهرات للإفراج عنه

خرجت أمس مظاهرات احتجاجية في المغرب أمام البرلمان، وذلك لإطلاق سراح صحفي مغربي اعتقلته السلطات بسبب تغريدة تضمنت انتقادا للقضاء، وفق ما ذكرت صحيفة هسبريس المغربية.



وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالإفراج عن الصحفي عمر الراضي الذي اعتقل يوم الخميس الماضي، وعدد ممن يعتبرونهم معتقلي الرأي بالمغرب.



ويحاكم الراضي على خلفية تغريدة تعود إلى شهر أبريل الماضي انتقد فيها الأحكام التي طالت نشطاء حراك الريف، وتم تحديد الثاني من يناير موعدا لبدء جلسات محاكمته.



وجهت النيابة العامة للراضي تهمة "إهانة القضاء"، وأسس عدد من الحقوقيين يوم الجمعة "اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير".

