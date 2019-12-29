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برلمان

وفد برلماني يزور القناطر الخيرية اليوم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
القناطر الخيرية
القناطر الخيرية
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حسن رضوان
ينظم وفد مشترك من لجنتى الإسكان والسياحة والطيران المدنى، زيارة برلمانية إلى القناطر الخيرية اليوم الأحد، لتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة.

وذلك بعد أن تعهد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب فى جلسة 10 ديسمبر الماضى، بتنظيم زيارة برلمانية للقناطر الخيرية للوقوف على حالتها على الطبيعة.

جاء ذلك على خلفية مطالبة النائب حاتم عبدالحميد، في بيانه العاجل الذي عرضه في الجلسة البرلمانية ذاتها، بعدد من المشكلات التي تواجهها.

وقال حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة " أن مدينة القناطر الخيرية منذ 20 عاما تعاني من اهتمام كبير في الخدمات فهناك مشكلات تتعلق بالمستشفى العام الخاصة بها بالإضافة إلى السجل المدني الذي كانت تنتظر إنشاءه منذ سنوات عديدة وغيرها من الخدمات غير الموجودة.

وأضاف النائب أنه قام خلال دور الانعقاد الماضي والحالي بإطلاق عدد كبير من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة حول هذه المشاكل التي رصدها خلال سنوات لطرحها أمام للنقاش أمام الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان الذي قام على الفور بتكليف لجنة الإدارة المحلية والسياحة والآثار بزيارة برلمانية لمدينة القناطر الخيرية.
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