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بعدما تحدى أمريكا.. قائد بحرية إيران: وقعنا اتفاق دفاعي مع روسيا والصين

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:20 ص
حسين خانزادي
حسين خانزادي
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محمد علي
صرح قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، بأن بلاده وقعت مذكرات تفاهم دفاعية بحرية مع دولتي روسيا والصين، داعيًا كل الدول إلى الانضمام إلى هذا التحالف، وفق ماذكرت وسائل إعلام إيرانية.

ودعا قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، جميع الدول للانضمام إلى تحالف بحري بين بلاده وروسيا والصين.

وأشاد قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني بالمناورة البحرية المشتركة بين بلاده وروسيا والصين، في بحر عّمان والمحيط الهندي، واصفا التعاون العسكري بين الدول الثلاث بأنه "ذروة التعاون".

قال خازنداي بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم، الأحد، "نجحنا بتنفيذ كل المراحل التي خطننا لها في المناورات، والتعاون العسكري بيننا وبين روسيا والصين هو ذروة التعاون بين البلدان".

وأضاف خازنداي "ندعو جميع الدول للانضمام إلى التحالف البحري الذي تبلور في المناورة الحالية في هذه المنطقة".

وكان قد صرح قبل يومين الادميرال خانزادي، بأن أمريكا ومنذ تأسيسها تمتاز بالاعتداء على الغير ولكن بسبب الاستعداد التام الذي تمتاز به القوات المسلحة الإيرانية فإنها لا تملك جرأة الهجوم علينا.

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