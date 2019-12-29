صباح البلد يستعرض أمنيات الشارع المصرى فى عام 2020.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرا عن أمنيات الشارع المصرى فى عام 2020.



حيث قال أحد المواطنين فى الشارع أتمنى أن أكون غنيا جدا وأمتلك نقودًا كثيرة.



وأضاف آخر، أنه يتمنى الخير لمصر الغالية والسلام والأمان والاستقرار لها، والحب والخير يعم على جميع أبناء الشعب المصرى الأصيل.



من ناحية أخرى أشارت إحدى السيدات، إلى أنها تتمنى عاما جديدا مليئا بالتسامح والحب والتصالح، وتمنى أحدهم فتح شركته الخاصة به فى مجال "السوفت وير".



كما أوضح أحدهم، أن أمنيته تخص عائلته بأن يكونوا بصحة جيدة دائمًا، وتابع غيره أتمنى أن تكون سنة سعيدة على كل مسيحيي ومسلمي مصر فعام جديد يعد من أهم وأجمل المناسبات التي تمر علينا وتعتبر بداية جديدة لكلا منا، لمراجعة الأخطاء وتذكر ما عشناه في السنة الماضية، متنميا أن يكون عام 2020 عاما جديدا مليئا بالاحتفالات والأمنيات والدعوات التي ندعو بها رغبة في سنة أفضل من التي مضت محققين فيها أمانينا وطموحاتنا وكل ما نحلم به ولم نحققه في السنة الماضية.