الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "الدخول في معية الله (عز وجل) أسبابه، وآثاره"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بذلك.



من ناحية أخرى أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن إقامة معرض اليوم الواحد بمحافظة الإسماعيلية، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك غدا الاثنين بالمركز الثقافي بجوار مجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.



