شاهد | احتفالات النجوم مع أسرهم لاستقبال العام الجديد 2020

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرا حول احتفالات وتحضيرات بعض النجوم والمشاهير مع أسرهم للعام الجديد.



وقالت الإعلامية لميس سلامة، مذيعة برنامج صباح البلد، إن صور النجوم مبهجة ومفرحة جدا بملابسهم الجديدة الرائعة لاستقبال عام جديد، مشيرة إلى أن بعض المشاهير قاموا بعمل جلسة تصويرية خاصة مع أسرهم لتكون ذكرى خالدة لهذا العام.



ونظرا لأهمية يوم رأس السنة وهو بداية سنة جديدة وصفحة بيضاء تسطر انت كلامها بنفسك ناسيا ما مضى من فشل وحزن متذكرا ما مر عليك من ذكريات جميلة وأوقات فرح بنجاح في عمل قمت به أو شخص ما قابلته وأصبح مقربا إليك أو ارتباطك بشخص ما بمثابة سند لك وهو أفضل ما حصلت عليه في هذه السنة فلكل منا حقيقة خاصة يخرج به كل سنة مليئة باللحظات المفرحة.



وأيضا اللحظات الحزينة وسواء هذا أو ذاك فهي في فعل الماضي وعلينا النظر إلى ما هو قادم والتركيز عليه لتلافي الأخطاء التي قمنا بها في الماضي وتنبع من أهمية المناسبة أهمية تهنئة الأشخاص المقربين منا بها والدعوة لهم بأن تكون هذه السنة أفضل من الماضية ويتمتعون فيها بأجمل اللحظات وكل من يتمنى شيئا يحققه.



وما لم يتحقق في السنة السابقة، لا بد من السعي لتحقيقه في هذه السنة لتكون سنة نجاح وربح في على المستوى العملي والعلمي ويحقق إنجازات في عمله ونجاحه في دراسته العلمية.