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مراكب النجاة ولا هجرة غير شرعية .. شاهد| باحثة توضح الفرق

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:33 ص
مبادرةمراكب نجاة
مبادرة"مراكب نجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية
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فرح علاء الخولي
قالت الدكتورة غادة حلمي، باحثة بقضايا الهجرة والاتجار بالبشر، إنه تم بدء تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وكانت المبادرة احدى توصياته من منتدى شباب العالم 2019 وهو الحد من الهجرة غير الشرعية، وبدء تطبيق المبادرة من محافظة الفيوم.

وتابعت الدكتورة غادة حلمي، من خلال فضائية "اكسترا نيوز"، ان محافظة الفيوم كانت واحدة من أكثر المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية في الفترة السابقة، وانطلق منها الكثير من المراكب المتجهة لأوروبا بهدف الهجرة غير الشرعية ولقى كثير من الشباب حتفهم إثر تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وأضافت الدكتورة غادة حلمي، أن محافظة الفيوم واحدة من المحافظات المستهدفة لتحقيق التنمية فيها واقامة العديد من المشروعات القومية بها، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات لمواجهة تلك الظاهرة وكان منها افتتاح المدرسة الفندقية بالفيوم، وهى من أهم الخطوات التي تم اتخاذها للحد من الهجرة غير الشرعية في الفترة السابقة.

وذكرت الدكتورة غادة حلمي، أن مبادرة"مراكب النجاة" تتم تحت رعاية وزارة الهجرة واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، وهي واحدة من الخطوات السياسية التي تمنع الهجرة غير الشرعية على مستوى الوطن العربي وافريقيا أيضًا.

وأشارت الدكتورة غادة حلمي، إلى أن مصر لم تسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة من سبتمبر 2016 ، وتتكاتف جميع مؤسسات الدولة والجهات المعنية والتنسيق فيما بينها لمكافحة تلك القضية، وهذا لتطبيق قانون رقم 82 لعام 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي تحدث بشكل مباشر عن الهجرة غير الشرعية وقنن تلك الجريمة وأقر عقوبات رادعة لمن يقوم بمخالفة هذا القانون وهم مايطلق عليهم "السماسرة".
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