بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 5 أشخاص بطلق خرطوش في سوهاج

تمكنت الأجهزة المنية في سوهاج، من السيطرة علي مشاجرة أصيب فيها 5 أشخاص 4 منهم مصابين برش خرطوش، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، ولهو الأطفال، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام للعلاج.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج،تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة بقرية كوم بدار دائرة مركز المنشاة، وانتقل إلى مكان المشاجرة ضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة علي طرفي المشاجرة.



وتبين من المعاينة والفحص إصابة كل من كل من أحمد.ا، 20 عاما، مصابا برش خرطوش بالوجه، وعبد الوهاب.ر، 24 عاما مصابا برش خرطوش بالرقبة والكتف والصدر، وحازم.م، 18 عاما مصابا برش خرطوش بالصدر واليد اليمني، ومحمد.ع، 30 عاما، مصابا برش خرطوش بمقدمة الرأس، وطارق.ع، 18 عاما مصابا بجرح قطعي بالجانب الأيمن من الصدر.



تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام، وتم ضبط بندقية خرطوش بمسرح الأحداث.

