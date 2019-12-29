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خبير اقتصادى: دار مصر ومدينة بدر من التجارب الناجحة لمحدودي الدخل.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
دار مصر
دار مصر
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آيات أحمد
قالت الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن قطاع التشييد والبناء فى الربع الثانى من العام 2018 /2019 شكل 11% من معدلات النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، لافتا إلى أن قطاع الإنتاج وفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تنوع المجالات.


وأضافت زينب نوار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن هناك ارتفاعا فى عدد المشروعات التى دشنت خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن قطاع الإسكان يتيح عددا مهولا من الفرص للعمل، موضحة أن طبقة العمالة فى قطاع الإسكان تجد دخل ووظيفة بسهولة.

وتابعت أن شركات المقاولات تشترى مواد البناء والتشييد من خلال المناقصات وتعمل على تشغيل عدد كبير من العمالة، مؤكدة أن هناك بعدا اقتصاديا هاما فى قطاع الإسكان.

وأوضحت أن الإسكان الاجتماعى يساهم فى حل مشكلة اجتماعية واقتصادية، من خلال اتاحة الفرص لمحدودى الدخل للعيش فى مناطق أفضل وبها خدمات وبنية أساسية ويرفع من مستوى الفرد المعيشي والاجتماعى.

وأكدت أن منطقة الإسكان الاجتماعى فى مدينة بدر جيدة جدًا ويقطن بها عدد كبير من العمالة فى منطقة الروبيكى ومدينة بدر، مضيفة أن الإسكان الاجتماعى بالمدينة يدعم الصناعة من خلال توفير سكن للعمال بجانب مكان العمل، مشيرة إلى أن دار مصر ومنطقة بدر من التجارب الناجحة لمحدودي الدخل.
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