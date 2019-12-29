بعد حديثها عن انفصالها.. غادة عادل مطلوبة على جوجل

تصدرت الفنانة غادة عادل محرك بحث جوجل الشهير للمرة الثانية خلال شهر ديسمبر، بعد ظهورها في برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي علي الخميس الماضي.



ومن أبرز التصريحات الجريئة لغادة عادل خلال الحلقة أنها كانت تخشى الوقوف أمام الزعيم عادل إمام في مسلسل عفاريت عدلي علام، وعن نصائح سيدة الشاشة فاتن حمامة عندما شاركت في مسلسل "وجه القمر".



وأكدت غادة عادل عن حبها لتقديم الأفلام الكوميدية عن الدرامية بسبب أجواء التصوير، وعن كواليس فيلمها في شقة مصر الجديدة.



وتحدثت أيضا عن انفصالها عن زوجها المخرج مجدى الهواري، مؤكدة أنهما أصدقاء وعلاقتهما على ما يرام قائلة: "الانفصال مش حاجة وحشة".



وكانت غادة عادل تصدرت جوجل قبل أيام بسبب عيد ميلادها الـ45 الذي صادف الـ25 من شهر ديسمبر الجاري.



