ختام مبهر لمهرجان التحطيب بالأقصر في دورته العاشرة

شهد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ختام مهرجان التحطيب القومى بالأقصر في دورته العاشرة، والذى نظمته الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى المشرف العام على المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية.



بدأت الفعاليات بتقديم سامر التحطيب والذى شارك به فرق التحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر".



أعقب ذلك تقديم حفل الختام، حيث قدمت فرق الفنون الشعبية بمحافظات "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر"، بالإضافة لمجموعة المزمار بفرقة النيل للآلات الشعبية عرض استعراضى مزجت من خلاله فنون الرقص بالعصا مع حركات لعبة التحطيب وبمشاركة لاعبى التحطيب من الفرق وشيوخ اللعبة.



حضر ختام المهرجان عدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب ووزير الصحة الأسبق.