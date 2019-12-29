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أخبار البلد

مصر للطيران تواصل احتفالها بالعام الجديد وتقدم إنترنت مجاني لعملائها على الطائرات

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:31 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تواصل الشركة الوطنية مصر للطيران احتفالاتها مع عملائها بمناسبة أعياد الكريسماس وحلول العام الميلادي الجديد، حيث أطلقت مسابقة من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بهذه المناسبة جوائزها عبارة عن تقديم خدمة الإنترنت المجاني بواقع ٥٠ جيجا بايت لـ ٥٠ مسافرا من عملاء مصر للطيران في الفترة من أول يناير وحتى نهاية أبريل ٢٠٢٠ ليحصل المسافر الواحد على 1 جيجا بايت مجانية من الإنترنت على متن الطائرة.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه لكي يستفيد عملاء الشركة الوطنية المسافرين بالانترنت المجاني عليهم الاشتراك في المسابقة من خلال ذكر ٥ من أصدقائهم في تعليق على المنشور الخاص بالمسابقة على الصفحة الرسمية لمصر للطيران وسيتم اختيار الفائزون من خلال سحب عشوائي وتقدم هذه الخدمة على متن طائرات مصر للطيران الجديدة من طراز الدريملاينر B787-9 وإيرباص A220-300 والتي تمتلك مصر للطيران منهم إجمالي ١٣ طائرة حتى الآن تعمل على الخطوط الدولية والداخلية.

وتحتفل مصر للطيران هذه الأيام مع عملائها في مطار القاهرة بتوزيع هدايا تذكارية بشعار العام الجديد وبابا نويل وتزيين طائراتها وقدمت مصر للطيران للأسواق الحرة تخفيضات على بعض منتجاتها بهذه المناسبة، كما قامت الشركة بزيادة رحلاتها الداخلية إلى ٤٠٠ رحلة إلى مدن الجذب السياحي خلال الفترة من ٢٥ ديسمبر وحتي ٧ يناير ٢٠٢٠ وذلك لتوفير مواعيد مختلفة واستيعاب الراغبين في قضاء فترة الاحتفال بالعام الجديد في المدن السياحية المصرية.
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