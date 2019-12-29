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توك شو

شاب أمريكي يسجل فيديو يشهد فيه بنجاح منتدى شباب العالم.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
شاب امريكى يشهد بنجاح
شاب امريكى يشهد بنجاح مؤتمر شباب العالم
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عرضت فضائية "صدى البلد" ببرنامج "صباح البلد" فيديو لأحد الشباب المشاركين فى منتدى شباب العالم النسخة الثالثة من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام هذا الشاب بتسجيل رحلته فى مصر من بداية وصوله إلى أرض مصر حتى مغادرته لها فى مطار شرم الشيخ على موقع التواصل الخاص به فيس بوك، ويشهد بنجاح منتدى الشباب.

قالت الإعلامية لميس سلامة، مذيعة ببرنامج صباح البلد، إن منتدى شباب العام النسخة الثالثة قام العالم كله بمتابعته بكل تقدير واحترام، مؤكدة أن العالم كله أشاد بنجاح مؤتمر أرض الفيروز وانبهاره به.

وأضافت الإعلامية لميس سلامة، خلال حوارها ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، ان منتدى شباب شرم الشيخ استضاف 7000 شاب، لأكثر من 196 دولة حول العالم.

وأشارت الإعلامية لميس سلامة، إلى أنه من الأشياء الرائعة التى تمت من خلال 7000 شاب حول العالم أنهم أصبحوا سفراء لمصر فى دولهم، مؤكدة أن كل من شارك فى مؤتمر شرم الشيخ شارك على مواقع التواصل الخاصة به فعاليات المؤتمر خطوة بخطوة.

وأوضحت: "أن كل شباب العالم عبروا عن مدى حبه لمصر وأنهم على قدر كبير من الاستعداد للعودة مرة أخرى لزيارة مصر مع أصدقائهم وأسرهم وكل ذلك يعود على مصر بالخير"، مشيرة إلى أنها بلدهم الثاني.
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