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تعليم

هدايا وحلويات في أول أيام الامتحانات لطلاب دار علوم القاهرة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:38 ص
هدايا في اول ايام
هدايا في اول ايام امتحانات دار علوم القاهرة
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قسم التعليم
استقبلت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة طلابها بالهدايا والحلويات في أول أيام الامتحانات كوسيلة جديده لادخال البهجة على الطلاب.

وقال الدكتور عبدالراضى عبدالمحسن عميد كلية دار علوم القاهرة أن الطالب يأتي متوترا وقلقا من ضغوط المذاكرة ورهبة دخول اللجنة وجاءت فكرة الهدايا والحلويات بهدف التخفيف من هذه الضغوط .

وأشار إلى حالة البهجة التي عمت أجواء الكلية والبسمة التي ارتسمت على وجوه الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين أيضا قائلا :" انها دار العلوم الجديدة التي نريدها"

يذكر أنه منذ تولي الدكتور عبدالراضى عبدالمحسن عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة وشهدت الكلية الورود والهدايا وأسلوبا جديدا يدعم العلاقات بين الطلاب والأساتذة والكلية ذاتها.

وتستمر الامتحانات في جامعة القاهرة بشكل عام حتى 24 يناير المقبل، وقد أعلنت الكليات جداول الامتحانات وتوقيتاتها وأماكن إجرائها، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات التي يؤديها نحو 260 ألف طالب، في إطار الالتزام بقواعد الامتحانات وضوابطها.
هدايا وحلويات في أول أيام الامتحانات لطلاب دار علوم القاهرة
هدايا وحلويات في أول أيام الامتحانات لطلاب دار علوم القاهرة
هدايا وحلويات في أول أيام الامتحانات لطلاب دار علوم القاهرة
هدايا وحلويات في أول أيام الامتحانات لطلاب دار علوم القاهرة
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