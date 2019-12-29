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أخبار العالم

دبلوماسي سوري لأوروبا: متى تخلصونا من إرهابييكم عندنا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:43 ص
الجعفري
الجعفري
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محمد علي
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن الدول الراعية للإرهاب في سوريا قامت بزيادة الفوضى في البلاد، معتبرا أن اتهاماتها للحكومة السورية مفبركة ولا تستند إلى أي شيء، بحسب وسائل إعلام سورية.

وقال بشار الجعفري: "لقد دفعت هذه الدول باتجاه تشكيل ست آليات أممية لفبركة اتهامات ضد سوريا"، مشيرا إلى أن الممارسة العملية كشفت أن هذه الآليات لم تكن حيادية ولا مستقلة ولا نزيهة ولا موضوعية وكذلك سقطت كلها في الامتحان.

وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القرار المتضمن "الميزانية البرامجية للأمم المتحدة للعام 2020"، أن الأمم المتحدة ممثلة بهيئاتها ولجانها الرئيسية تعرضت مرات عدة لامتحانات قاسية تتعلق بالمصداقية والنزاهة، وفشلت في هذه الامتحانات بسبب ممارسات الاستقطاب السياسي والمالي التي يفرضها الممولون الرئيسيون للمنظمة من حكومات دولٍ تخلق النزاعات والحروب في أنحاء العالم.

وأضاف: "ثم تأتي إلى الأمم المتحدة لتفرض عليها منهجيات عملٍ لا تؤدي إلى حل النزاعات بل تؤدي إلى استدامتها وإلى منح هذه الحكومات أدواتٍ إضافية للتدخل في شئون الدول وفرض أجندات ومصالح خاصة عليها".

ولفت إلى أن الأمم المتحدة ومنذ تأسيسها لم تكن منظمة خيرية بل مؤسسةً مسيسة بامتياز لصالح الأقوى، لكن هذا الوضع الخطير بات يستشري اليوم بشكلٍ فاضح وبطريقة تهدد مركزها وقيمتها وتقوض السلم والأمن الدوليين.

وردا على مندوبي الدول الأعضاء قال الجعفري: "تحدث ممثل فنلندا باسم الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعات اللجنة الخامسة وزعم أن هذا الأمر غير مسيس وفني بحت وأنه يرتبط فقط بدور اللجنة في إقرار الميزانية البرامجية في الأمم المتحدة كل عام وأنا أسأله فقط، متى تنوون في الاتحاد الأوروبي استعادة إرهابييكم الأجانب الذين عاثوا قتلًا وخرابًا في سوريا أم أن هذا أمر فني بحت".
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