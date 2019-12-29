للأطمئنان على جودة الخبز.. جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية على مخابز ههيا

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة صباح اليوم، لمخابز قريتي المطاوعة وشرشيمة بمركز ههيا للإطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين و مراعاته للمواصفات من حيث الجودة و الوزن المقرر ، والوقوف على أي مخالفات أو شكاوى من المواطنين.





وشدد المحافظ على نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف واستفسر من الأهالي عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المقدم و توافره منعًا لحدوث أي تلاعب أو استغلال لهم.





أكد محافظ الشرقية على وكيلة وزارة التموين بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمخابز والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطن.



