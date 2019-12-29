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بين الناس

الأهالي يطالبون بوقف نزيف المياه النقية المتسربة من ماسورة في قفط.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:15 م
صدى البلد
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يوسف رجب
تلقى "صدى البلد" شكوى من أهالي منطقة البارود، التابعة لمركز قفط، يتضررون فيها من ماسورة مياه قطرها ٨ بوصات تسرب المياه النقية في ترعة مياه منذ ٢٠ عامًا دون تدخل من الأجهزة المسئولة.

وأشار الأهالى، إلى أن تسريب مياه الشرب النقية، يمثل صورة مأساوية لإهدار المياه والمال العام فى آن واحد، ويستدعي محاسبة كل مسئول أهمل في علاج هذه المشكلة، فضلا عن تسببها في نقص كميات المياه المخصصة للمنازل.

وأكد الأهالى، بأن تسريب المياه يظهر بوضوح مع أعمال التطهير التي تنفذها مديرية الري في الترعة والمصارف، حيث يتم نزع الحشائش التي تغطي جانبى الترعة.

قال ممدوح عليقى، إن بقاء ماسورة المياه بهذا الشكل طوال السنوات الماضية، يعتبر بمثابة جريمة لما يمثله من إهدار للمال العام وموارد الدولة، حيث تصب المياه فى الترعة بلا انقطاع رغم مطالباتنا المستمرة بوقف هذا العبث بحق المياه النقية.

وأشار إلى أن مواسير المياه لم تتغير بالقرية منذ تركيبها فى نهاية القرن الماضى، وهو ما يجعلها تمثل خطرا على صحة المواطنين، إضافة لتعرضها الدائم للتلف مما ينتج عنه خسائر مستمرة فى المياه وإهدار للمال العام الذى يصرف على عمليات تنقية المياه وترشيحها فى محطات المياه.
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