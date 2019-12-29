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محافظات

حياة كريمة.. توقيع الكشف الطبي المجاني على 1962 مواطنا بالشرقية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:16 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 1962 مواطنا من أهالي قرية السماعنة بمركز فاقوس، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتها مديرية الشئون الصحية علي مدار يومين لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان وخاصة بالمناطق النائية حفاظًا علي صحة المواطنين بالمحافظة.

ونوه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي المدينة والقرى المجاورة، فضلًا عن تحويل 18 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية هي "الجراحة العامة وتم اجراء الكشف الطبي علي 73 حالة و الباطنة 261 حالة والعظام 268 حالة والأطفال 341 طفلا  والقلب 152 حالة و النساء و التوليد 103 سيدات و تنظيم الأسرة 219 حالة والجلدية 221 حالة والأنف والأذن 245 حالة كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ 79 حالة.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه تم خلال اليومين الماضيين توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1962 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم.

وأشار إلى أنه تم عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي وأيضًا التوعية بترشيد استهلاك المياه.
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