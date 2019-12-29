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محافظات

اعتراضا على قرار البيئة.. توقف الرحلات البحرية بالغردقة لليوم الثانى

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:17 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
شهدت لليوم الثاني على التوالي الموانئ السياحية بمدينة الغردقة، اليوم الأحد، حالة من السكون للمراكب السياحية على الأرصفة، لأول مرة تشهدها المدينة السياحية، حيث توقفت اللنشات والمراكب السياحية عن الرحلات البحرية، اعتراضًا على قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالغردقة.

ومن جانبهم قرر أصحاب المراكب السياحية ومراكز الغوص، اليوم الأحد، إيقاف جميع الرحلات على المراكب السياحية اعتراضًا على قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على زيارة محميات البحر الأحمر، لحين تراجع وزارة البيئة عن قرار 204.

من جانبهم أكد أصحاب المراكب ومراكز الغوص بمدينة الغردقة، إنهم لأول مرة تتوقف الرحلات البحريةَ بشكل جماعي، بعد تضامن غرفة الغوص بالبحر الأحمر مع أصحاب المراكب ومراكز الغوص، بعد قرار وزارة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بتحصيل رسوم زيارة للمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، مؤكدين أن هذا القرار غير مدروس.

وأوضح أصحاب المراكب ومراكز الغوص، استمرار هذا القرار يضر بالسياحة الشاطئية بالبحر الأحمر، ويجب على وزيرة البيئة التراجع عن هذا القرار.
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