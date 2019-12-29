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محافظات

وزير الشباب والرياضة يشارك بمبادرة ازرع نخلة فى الوادى الجديد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:12 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
شارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مبادرة ازرع نخلة بمحافظة الوادى الجديد عن طريق غرس شجرة نخيل بطريق الخارجة أسيوط بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وعدد من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان.

جاء ذلك عقب وصوله الى مطار مدينة الخارجة فى زيارة لمحافظة الوادى الجديد تستغرق عدة ساعات يقوم خلالها بتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بتكلفة 10 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يشهد الوزير خلال زيارته للمحافظة معسكرًا شبابيًا بعنوان "شارك ونظف"، يبدأ من ميدان السينما حتى الصالة المغطاة بمدينة الخارجة، ويتضمن المعسكر أعمال نظافة ورفع مخلفات ودهانات وتجميل للمنطقة.

كما سيفتتح مشروع مضمار الاستاد الرياضي بمدينة الخارجة، وفندق الرياضيين ومعرض الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية بمركز شباب الخارجة.

وعقب انتهاء جولة الوزير سيعقد لقاءًا موسعًا مع شباب المحافظة، في قاعة الاجتماعات بالديوان العام بمدينة الخارجة، لمناقشة قضايا الشباب والاستماع لأفكارهم ومطالبهم.
وزير الشباب والرياضة يشارك بمبادرة ازرع نخلة فى الوادى الجديد
وزير الشباب والرياضة يشارك بمبادرة ازرع نخلة فى الوادى الجديد
وزير الشباب والرياضة يشارك بمبادرة ازرع نخلة فى الوادى الجديد
وزير الشباب والرياضة يشارك بمبادرة ازرع نخلة فى الوادى الجديد
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