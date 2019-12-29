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محافظات

بالأعلام المصرية.. الوادى الجديد تستقبل وزير الشباب والرياضة بمطار الخارجة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:07 م
صدى البلد
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منصور ابو العلمين
وصل منذ قليل الى محافظة الوادى الجديد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الى مطار الخارجة فى زيارة تستغرق عدة ساعات لتفقد وافتتاح عدد المشروعات الرياضية .

وشهد استقبال الوزير بمطار الخارجة أقامة كرنفال احتفالى واقامة ممر بالاعلام المصرية يحملها طلائع الشباب والرياضة فى حضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وعدد من القيادات التنفيذية ونواب البرلمان .

وقال بهاء شوقى مدير الشباب والرياضة بالوادى الجديد إن الوزير سيفتتح عدة مشروعات بتكلفة إجمالية 10 ملايين جنيه خلال زيارته للمحافظة، مشيرا إن الزيارة ستبدا بزراعة نخلة بحديقة مطار الخارجة ضمن مبادرة المحافظة في زراعات التخيل.

وسيشهد الوزير خلال زيارته للمحافظة معسكرًا شبابيًا بعنوان "شارك ونظف"، يبدأ من ميدان السينما حتى الصالة المغطاة بمدينة الخارجة، ويتضمن المعسكر أعمال نظافة ورفع مخلفات ودهانات وتجميل للمنطقة.

وأضاف أن الوزير سيفتتح مشروع مضمار الاستاد الرياضي بمدينة الخارجة، وفندق الرياضيين ومعرض الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية بمركز شباب الخارجة.

وأشار إلى أنه عقب انتهاء جولة الوزير سيعقد لقاءًا موسعًا مع شباب المحافظة، في قاعة الاجتماعات بالديوان العام بمدينة الخارجة، لمناقشة قضايا الشباب والاستماع لأفكارهم ومطالبهم.
بالأعلام المصرية.. الوادى الجديد تستقبل وزير الشباب والرياضة بمطار الخارجة
بالأعلام المصرية.. الوادى الجديد تستقبل وزير الشباب والرياضة بمطار الخارجة
بالأعلام المصرية.. الوادى الجديد تستقبل وزير الشباب والرياضة بمطار الخارجة
بالأعلام المصرية.. الوادى الجديد تستقبل وزير الشباب والرياضة بمطار الخارجة
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