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حوادث

ضبط عصابة لسرقة السيارات وتغيير معالمها بالقليوبية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط تشكيل عصابى يضم عاطلين وسمكرى تخصصوا فى سرقة السيارات من أسفل المنازل وتغيير معالمها وبيعها بمحافظتى القليوبية والمنوفية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى العميد أنور حشيش مامور مركز كفرشكر بلاغا من "أشرف م ع" موظف من قرية كفر كردى دائرة المركز باكتشافه سرقة السيارة خاصته ماركة سوزوكى فان من أسفل مسكنه ولم يتهم أحد بسرقتها.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات وإجراء التحريات السرية حول الواقعة أمكن التوصل إلى معلومات مفادها إلى أن مرتكبى الواقعة كل من "أحمد ع م" 29 سنة عاطل السابق إتهامه فى 2 قضية، مطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 13137 لسنة 2017 جنح قسم مدينة السلام و"محمود م ب" وشهرته " عنيجه " 23 سنة عاطل والذين يكونان فيما بينهما تشكيلاعصابيا تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع من أسفل المساكن .

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفرشكر من ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة وبمناقشتهما أقرا بقيامهما ببيع السيارة لشخص يدعى "الأمير ع م" 34 سنة سمكرى سيارات بمحافظة المنوفية بمبلغ 10 آلاف جنيه .

وباستهدافه أمكن ضبطه وأرشد عن السيارة بالورشة خاصته وبفحصها تبين وجود آثار تقطيع ورفع موضع الشاسيه ورفع الموتور الخاص بها والذى أفاد ببيعهما واللوحات المعدنية لأحد تجار الخردة ومثبت بدلا منهما جزء شاسيه آخر وتولت النيابة التحقيق.
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