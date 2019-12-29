نائب رئيس جامعة يضبط حالة غش متلبسة خلال جولته بلجان امتحانات كلية الآداب

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على عدم التهاون مع أي محاولة للغش بين الطلاب خلال الامتحانات الجارية بمختلف كليات الجامعة، أو أية محاولة للخروج على نظام اللجان أو الإخلال بانضباطها.



جاء ذلك تعقيبًا على التقرير المقدم له من الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حول ضبطه لحالة غش متلبسة خلال جولته لتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي بكلية الآداب، وذلك بحضور الدكتور أحمد صابر عميد الكلية، والدكتور ناصر هاشم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وكشف الدكتور شحاتة غريب أنه خلال جولته بلجان امتحانات الفرقة الأولى بقسم اللغة العربية لكلية الآداب عثر برفقة إحدى الطالبات على أوراق من المنهج الدراسي متعلقة بالمادة الممتحن فيها، وهو ما استدعى تحرير مذكرة رسمية بتفاصيل الواقعة واستبدال الملاحظ وتحويل أطراف الواقعة من الطالبة والملاحظ المشرف على اللجنة إلى المجالس التأديبية المختصة بالتحقيق في الواقعة لتطبيق الجزاء القانوني الملائم.



