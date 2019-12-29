ضبط كيماويات منتهية الصلاحية وأكياس دم وبلازما داخل معمل مخالف بالشرقية.. صور

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار استمرار الضرب بيد من حديد على المخالفين في جميع المنشآت التي من شأنها المساس بصحة المواطنين بمحافظة الشرقية، فقد تم قيادة مكبرة للمرور على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" يرافقه فريق من مفتشي إدارة العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، والمعامل بمديرية الشئون الصحية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق.



وقال وكيل وزارة الصحة إن جهود الحملة أسفرت عن ضبط معمل تحاليل طبية خاص بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، ويحتوي على كيماويات منتهية الصلاحية، وأكياس دم وبلازما محفوظة بثلاجة عادية غير معدة لحفظ الدم ومشتقاته.



وأضاف أنه تم تحريز هذه الكميات، وامتنع المتواجد بالمعمل عن التوقيع على محضر الضبط، مما أدى إلى استدعاء الشرطة التي حضرت على الفور، وتم تحرير المحاضر اللازمة، كما تم تشميع المعمل.



وأكد الدكتور هشام مسعود استمرار الجهود والحملات المكثفة لمختلف الإدارات الرقابية بمديرية الشئون الصحية على جميع المنشآت بالمحافظة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.