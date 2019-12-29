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محافظات

حفاظا على المظهر الجمالي.. الجيزة تنهي أعمال طلاء السور الخارجي لهضبة الأهرام

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى
قام قطاع هضبة الأهرام برئاسة أمجد مصطفى عبدالعزيز، بطلاء السور الخارجي المحيط بحدائق الأهرام والمطل على طرق مصر - الفيوم والواحات، بهدف إضفاء طابع جمالي على المنطقة، والحفاظ على الشكل الحضاري للمنطقة.


جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة الاهتمام الشديد بمنظومة النظافة ورفع مستواها، والحفاظ على المظهر الجمالي، بما يحقق الراحة النفسية للسكان والمارة.

ويأتئ ذلك بالتوازي مع أعمال النظافة التي يقوم بها قطاع هضبة الأهرام، المتمثلة في رفع القمامة والمخلفات من الشوارع في حدائق الأهرام، ورفع المخلفات من قطع الأرض الفضاء والحيلولة دون تحولها إلى مكبات للقمامة.

في السياق ذاته، قامت إدارة الاشغالات والمتابعة الميدانية بالقطاع بتنظيم حملات دورية لمنع وقوف الباعة الجائلين على السور الخارجي لحدائق الأهرام، كما تم أعداد كبيرة من مخالفات البناء التي تهدف إلى تحويل الأدوار السكنية إلى محلات تجارية بالمخالفة للقانون، حتى لا تؤثر على الطابع العام للمنطقة، والحيلولة دون انتشار العشوائية، وتحقيق الراحة للسكان.
حفاظا على المظهر الجمالي.. الجيزة تنهي أعمال طلاء السور الخارجي لهضبة الأهرام
حفاظا على المظهر الجمالي.. الجيزة تنهي أعمال طلاء السور الخارجي لهضبة الأهرام
حفاظا على المظهر الجمالي.. الجيزة تنهي أعمال طلاء السور الخارجي لهضبة الأهرام
حفاظا على المظهر الجمالي.. الجيزة تنهي أعمال طلاء السور الخارجي لهضبة الأهرام
حفاظا على المظهر الجمالي.. الجيزة تنهي أعمال طلاء السور الخارجي لهضبة الأهرام
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