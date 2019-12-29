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أخبار العالم

مراكز الاقتراع بغينيا بيساو تفتح أبوابها أمام الناخبين بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:54 ص
صدى البلد
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أ ش أ
فتحت مراكز الاقتراع بغينيا بيساو أبوابها اليوم، الأحد، أمام 700 ألف ناخب للتصويت في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بين رئيسي وزراء سابقين تعهد كلاهما بتحقيق الاستقرار في البلاد.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم أن الرئيس المنتهية ولايته "جوزيه ماريو فاز" أخفق في الوصول للجولة الثانية بعد رئاسته للبلاد 5 سنوات شابها إقالة عدة رؤساء حكومات وبرلمان يكاد لا يعمل واضطرابات استمرت أسابيع خلال فترة الاستعداد للجولة الأولى من الانتخابات.

ويعتبر المرشح "دومينجوز سيموز بيريرا" (56 عاما) الذي ينتمي للحزب الحاكم المرشح الأوفر حظا بعد حصوله على 40% من الأصوات خلال الجولة الأولى التي جرت في 24 نوفمبر الماضي، وحل منافسه "عمر سيسوكو إمبالو" (47 عاما) في المركز الثاني بعد حصوله على 28% من الأصوات على الرغم من أنه وجه جديد نسبيا في الحياة السياسية.

ومن المتوقع أن تعلن مفوضية الانتخابات النتيجة المؤقتة لجولة الإعادة يوم الأربعاء القادم (أول يناير 2020).

يذكر أن غينيا بيساو تشهد مأزقا سياسيا منذ فترة طويلة، حيث شهدت البلاد التي يبلغ تعداد سكانها 6ر1 مليون نسمة 9 انقلابات أو محاولات انقلاب منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974.
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