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بين الناس

أهالي قرية بالدقهلية: أرواحنا فى خطر بسبب تهالك الأعمدة .. أغيثونا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:38 م
صدى البلد
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همت الحسينى
يعانى أهالى قرية تل عميرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية من مشكلة كبرى وهى تهالك أعمدة الإنارة بالقرية منذ فترة مما يعرض الأهالى للخطر بسبب الصعق خاصة الأطفال.


حيث يقول أحمد إبراهيم حسن أحد أبناء القرية إن الخطر يتزايد مع إقبال موسم الشتاء وشدة الأمطار وأن حياة أبناء القرية فى خطر خاصة الأطفال أثناء سيرهم بجوار هذه الأعمدة.

وأضاف في حديثه أنه خلال الأيام الماضية تعرض أحد شباب القرية للصعق أثناء ركوبه دابته وقدر الله كان رحيما وأنقذ الشاب وماتت الدابة كما توفي أحد أهالي القرية.

وقال محمد أحمد أحد مفيمى القرية إن حاله أخرى منذ فترة توفت بسبب الصعق الكهربائي ولطالما ناشدنا المسئولين ولكن دون جدوى، الرجاء من المسئولين ان يستجيبوا ويأتوا للقرية ليروا بأنفسهم مدى المعاناة".

وقالت منى محمد " أخشى على أبنائي الخروج فى أى وقت بسبب هذه الأعمدة سواء صيفا أو شتاء لا أحد يستجيب لنا يتحركون فقط وقت وقوع الكارثه لماذا لا يقومون بحل هذه المشكلة من أجل الحفاظ على أرواح بريئة".
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