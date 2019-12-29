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رياضة

العزيمة والإصرار.. نجم الزمالك يدعم سعد سمير عقب تأكد غيابه 8 أشهر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:02 م
سعد سمير
سعد سمير
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ياسمين تيسير
وجه محمود علاء، نجم فريق الزمالك، رسالة دعم لـ سعد سمير، نجم الفريق، عقب تأكد إصابته بقطع في وتر أكيليس، وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس، السبت، أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

وكتب محمود علاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الإصابات العزيمة والإصرار أهم سلاح لعودتك سريعا للملعب.. وأنت رجل قوى وستعود بإذن الله أقوى من الأول.. ألف سلامة يا سعد".

وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب اللقاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه في وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.

ومن المقرر أن يجري سعد عملية جراحية في وتر أكيليس، حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

وكان سعد قد غاب عن الأهلي لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.

وينهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء أمس، السبت، على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويبدأ الأهلي اليوم، الأحد، الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
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