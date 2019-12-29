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برلمان

نائب: كل الدعم للشرطة لنحتفل جميعا بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:18 م
محمد المسعود عضو
محمد المسعود عضو مجلس النواب
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ماجدة بدوى
أشاد محمد المسعود عضو مجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالجهود الأمنية الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لتأمين مؤسسات الدولة ودور العبادة خلال احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد والتأكيد على التعامل بحسم مع أي محاولات للخروج عن القانون، ومد يد العون للمواطنين في الشوارع، خاصة أثناء الاحتفالات.

وقال " المسعود " فى بيان أصدره اليوم إن الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية يؤيد ويساند جهود وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحماية جميع مؤسسات الدولة ودور العبادة حتى يحتفل كل المصريين بأعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد.

وكانت مديريات الأمن، شهدت انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وتدفع أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط الكنائس، ويتم الالتزام بحرم آمن بمحيط كل كنيسة، مع وضع بوابات إلكترونية مقدمة لإجراء عمليات التفتيش قبل الدخول لدور العبادة.

وتتابع القيادات الأمنية استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين خلال فترة الاحتفالات وخطط انتشار القوات بالعديد من المحاور الرئيسية ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية، والتشديد على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين تلك المنشآت، واتخاذ كافة الإجراءات لإحكام الرقابة والسيطرة الأمنية على الطرق المحيطة والمؤدية إليها، وأهمية تحلى القوات بالجاهزية التامة والكفاءة العالية، ونشر الدوريات الأمنية وخدمات المرور والنجدة وتعزيز الأكمنة بما يمكنها من التعامل مع مختلف المواقف الطارئة والمحتملة.
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