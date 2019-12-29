سقوط عاطل لتورطه فى قتل عامل بالعاصمة الإدارية

وعقب علمه بمكان تواجد المجني عليه استعان بباقي المتهمين وقاموا باستدراجه من محل عمله وتوثيقه باستخدام الحبل المضبوط وتعدوا عليه بالضرب بالسلاح الأبيض، محدثين إصابته التي أودت بحياته وكانوا في سبيلهم للتخلص منه بمكان الضبط.





جار العمل على ضبط المتهمين الهاربين.

بعد مطاردة مثيرة، نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض على عاطل لاتهامه بالتورط فى واقعة قتل عامل بالاشتراك مع ٣ آخرين هاربين بسبب خصومة ثأرية.وكان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، شدد على تواجد أطواف المباحثي بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وفى أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة بدر بطريق جنيفة ـ دائرة القسم، تلاحظ لهم قيام أربعة أشخاص مستقلين سيارة يقومون بإلقاء أحد الأشخاص بجانب الطريق.وفور مشاهدتهم للقوات قاموا بالعدو، إلى أن تمكنوا من ضبط أحدهم وتبين أنه عاطل عثر بحوزته على سلاح أبيض "سكين عليه آثار دماء"، وكذا حبل أبيض اللون، وتمكن باقي المتهمين من الفرار مستقلين السيارة.بمناظرة الجثة تبين أنها لذكر وبها 3 طعنات بالرقبة وطعنة بالبطن، وجرح بالكتف اليسرى، وتبين أنه عامل بالعاصمة الإدارية.واعترف المتهم بأنه وراء ارتكاب واقعة قتل المجني عليه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأضاف أنه نظرًا لوجود خصومة ثأرية بينه وبين المجني عليه لسابقة قيام والد الأخير والذى يعمل تاجرا، بقتل نجل شقيق المتهم بسبب خلافات فيما بينهم حول العمل.