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مرأة

متشتغلش كتير.. دراسة: الاجتهاد في العمل يصيبك بالصلع

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
الاجتهاد في العمل
الاجتهاد في العمل يسبب الصلع
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رشا عوني
كشفت دراسة كورية حديثة، عن مفاجآة تخص الرجال، حيث أكدت الدراسة أن الرجال الذين يعملون لساعات طويلة ويتقنون عملهم بشكل مبالغ فيه هم أكثر عرضة للصلع.

وبحسب ما نشره موقع brightside، درس الباحثون الكوريون الجنوبيون 13391 ذكور ، تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عامًا، وتم تقسيم المشاركين إلى 3 مجموعات حسب الوقت الذي يقضونه في العمل، وهي مابين مجموعة عملت 40 ساعة أسبوعيا، ومجموعة عملت من 40 إلى 52 ساعة، ومجموعة عملت أكثر من 52 ساعة بالأسبوع.

وفي نتائج الدراسة، اكتشف العلماء أن ساعات العمل الطويلة كانت مرتبطة بشكل كبير بتطور الصلع عند الرجال، وقد وجد أيضًا أن قوة هذا الاتصال زادت نسبيًا بعدد ساعات العمل.

وعن العلاقة بين العمل و الصلع، أكد العلماء القائمون على الدراسة، أن الإجهاد هو السبب الرئيسي، حيث أن ساعات العمل الطويلة تسبب الإجهاد وهو قادر على دفع بصيلات الشعر إلى مرحلة الراحة حيث يتوقف نمو الشعر، وبما أنه لا يوجد شعر جديد ينمو في هذه الخطوة، فإن الشعر يسقط دون أن ينمو مرة أخرى.

كما أوضح الباحثون أنه يمكن أن يؤدي هذا الضغط والإجهاد في العمل إلى وضع يهاجم فيه جهاز المناعة بصيلات الشعر، وفي هذه الحالة يمكن أن يتوقف نمو الشعر إلى الأبد.
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