ضبط عاطل ألقى شطة على وجه سيدة لسرقة شقتها بمنشأة ناصر

فشل عاطل فى اقتحام شقة سيدة بمنشأة ناصر لسرقتها بعد أن ظلت تصرخ فألقى على وجهها شطة ولاذ بالهرب خشية ضبطه، إلا أن حظه العثر أوقعه فى قبضة رجال مباحث القاهرة.



تبلغ للمقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ربة منزل (مصابة بكدمات بالوجه وآثار إحمرار بالعينين) قررت بأنها حال تواجدها بمسكنها تناهى لسمعها صوت طرق على باب الشقة ولدي فتحها فوجئت بشخص ملثم قام بإلقاء مسحوق من الشطة على وجهها في محاولة لسرقة مسكنها كرهًا عنها، إلا أنها قامت بالاستغاثة فقام بدفعها أرضًا محدثًا إصابتها ولاذ بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء اتكابها عاطل، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه.



واعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط (كيس بداخله أثار من مادة الشطة، شال) والمستخدمان في ارتكاب الواقعة بمكان إخفائهما بمنطقة بئر السلم بالعقار سكنه.

