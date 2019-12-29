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محافظات

محافظ الجيزة: لا تهاون فى استرداد حق الدولة.. والمال العام أمانة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى
عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة، إجراءات تحصيل المستحقات الماليه لأملاك الدولة وإجراءات تنفيذ الحجز الإدارى للمتخلفين عن السداد.

وأكد المحافظ أن الهدف من الإجتماع هو التأكيد على أهمية بحث سبل إجراءات تحصيل المستحقات المالية لأملاك الدولة وإيرادات الأموال العامةوإجراءات تنفيذ الحجز الإدارى للمتخلفين عن السداد وإطلاع مديرى الإيرادات والحجز الإدارى بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات على تسلسل وصحة إجراءات الحجز الإدارى لضمان التحصيل الكامل والصحيح لمستحقات الدوله وذلك بحضور خبراء فى ذلك المجال من وزارة المالية.

وشدد المحافظ على أن التقاعس فى تحصيل أموال الدوله لدى المتأخرين عن سداد حق يعد جريمه وإهدارًا للمال العام ولن يتم السماح بحدوث ذلك موجهًا بمراعاة صحة الإجراءات القانونيه والإداريه الخاصه بالحجز الإدارى لكافة المتحصلات الخاصه بالمرافق العامه وأملاك الدوله وأراضيها مؤكدًا على أن أى تقصير فى تحصيل المستحقات سيواجه بالمحاسبة القانونية.

واوضح انه من حق المواطن أن يلمس التحسن المستمر فى مستوى الخدمات المقدمة له وهو ما سيساهم فيه التحصيل المنضبط لمستحقات الدولة وذلك بضخ العائد من التحصيل فى المشروعات المختلفه التى تنفذها المحافظه سواء فى الطرق أو المرافق أو تطوير البنيه التحتية والأساسية للمحافظه  ووجه المحافظ خلال الإجتماع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالبدء فى توجيه إنذارات للمنشآت المخالفة خلال هذا الإسبوع قبل البدء فى تنفيذ الحجز الإدارى على المتخلفين عن السداد كمرحلة أولى مع المتابعة المستمرة لما تم من إجراءات.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير العام المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزه والمشرف على الأحياء ورؤساء الأحياء والمدن ومديرى الإيرادات والحجز الإدارى وعدد من القيادات التنفيذية.
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