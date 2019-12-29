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رياضة

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي بشأن إصابة محمود وحيد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:49 ص
محمود وحيد
محمود وحيد
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عبدالحكيم ابو علم
أجرى محمود وحيد، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أشعة على وجه القدم بعد تعرضه لكدمة قوية خلال مشاركته في مران الفريق قبل مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت مساء أمس السبت على استاد السلام وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكدت الأشعة جاهزية وحيد للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي وغيابه عن مباراة بلاتينيوم أمس في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي وتساويه مع الهلال السوداني والنجم الساحلي برصيد 6 نقاط في المجموعة الثانية.

ويستأنف الأهلي مرانه اليوم دون راحة؛ استعدادا لمواجهة مصر المقاصة التي تقام في السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر في بطولة الدوري الممتاز.
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