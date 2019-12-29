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فن

بعد دخولها موسوعة جينيس.. جينفير أنيستون تنشر صورا من طفولتها

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:30 م
جينفير انيستون
جينفير انيستون
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شروق ابراهيم
نشرت النجمة العالمية جينفير أنيستون صورة قديمة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تجمعها بوالدها جون وهي طفلة أثناء احتفالها بعيد الكريسماس.

وعلقت جينيفر أنيستون على الصورة قائلة: "كريسماس مع ابي .. احبك كثيرًا".

وكانت جنيفير انيستون حققت رقما قياسيا بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بوصول عدد متابعيها بـ انستجرام لـ 10 ملايين متابع في ساعات قليلة شهر أكتوبر الماضي، ودخلت موسوعة جينيس لكونها أسرع مستخدم لموقع انستجرام يضم مليون متابع في وقت قياسي.

وأول صورة نشرتها جينفير أنيستون كانت مع فريق عمل مسلسل Friends الذي يعد واحدا من أهم أعمالها الفنية على الإطلاق.
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