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أخبار العالم

بنهاية 2019.. بريطانيا ترتكب خطأ عمرها.. فضحت بيانات 1000 شخص من المشاهير

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:06 م
صدى البلد
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محمد علي
في خطأ فادح، نشرت الحكومة البريطانية عناوين ألف شخصية مشهورة، ضمن قائمة سيتم تكريمها نهاية العام الجارى الوشيكة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

ونُشر الملف بالخطأ، والذى يحوى العناوين، على موقع الحكومة الرسمى لكنه أزيل في وقت لاحق.

وقال مكتب مجلس الوزراء: "نحن نعتذر بشدة لهؤلاء الذين تأثروا بهذا الخطأ ونبحث حاليا لمعرفة كيف حدث ذلك".

وتكرم الحكومة البريطانية في نهاية كل عام مجموعة من الشخصيات التي حققت إنجازات أو قدمت خدمات بارزة للمجتمع في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
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