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مرأة

أطعمة مميتة نتناولها يوميا.. تعرفى على بدائلها الصحية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:04 م
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لمياء الياسين
التغذية غير السليمة من السكر والأطعمة المكررة والدهون المشبعة والمواد الحافظة والمضافات الغذائية وما إلى ذلك في ما يسمى الأطعمة اليومية ليست جيدة للاستهلاك اليومي، وهناك بدائل أكثر صحة لهذه المواد الغذائية اليومية والتي يمكنك تبنيها لنمط حياة صحي.

فيما يلي بعضها..

1. اختيار المكسرات بدلا من رقائق البطاطس

يحتوي كيس البطاطس على نسبة عالية من الصوديوم وغالبًا ما يحتوي على دهون غير صحية مما يساهم في تراكم الدهون على الجدران الداخلية للشرايين ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية أيضا، يمكن أن الكربوهيدرات المكررة الموجودة في رقائق زيادة السكر في الدم كذلك.

تشير الدراسات إلى أن تناول المكسرات قد يوفر فوائد وقائية للقلب، لكنها لا تزال مرتفعة في السعرات الحرارية ، لذلك تأكد من استهلاكها بكميات مضبوطة.

أفضل خيارات من المكسرات هي اللوز والجوز والكاجو وغيرها

2. تجنب الصودا ..

يمكن أن تزيد الاستهلاك المستمر لهذه المشروبات من خطر الإصابة بالسكري والسمنة والكبد الدهني ومتلازمة التمثيل الغذائي.

استبدلي الصودا مع بعض من الشاي الأخضر أو ​​القهوة السوداء مع نسبة أقل من السكر.

تشير الأبحاث إلى أن القهوة والشاي غنيان بمضادات الأكسدة المفيدة للقلب ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم ؛ والحد من استهلاكك إلى 2-3 أكواب يوميا .

3. اختيار الشوكولاته الداكنة

الشوكولاته العادية تحتوى على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة والتي لا شك أنها غير صحية ويمكن أن تؤثر على صحتك بطرق سلبية . في حين أن الشوكولاتة الداكنة لا تزال تحتوي على الدهون والسكر والسعرات الحرارية العالية.

4. اختر بدائل خالية من الحبوب بدلا من الخبز الأبيض

يقدم الخبز الأبيض قيمة غذائية قليلة، حيث أنه منخفض في الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للاكسدة. قم بتبديل الخبز المكرر بحبوب كاملة فهو يحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف.
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