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أخبار العالم

أمر عاجل من رئيس الإمارات بشأن الأردن

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:15 م
أمر عاجل من رئيس
أمر عاجل من رئيس الإمارات بشأن الأردن
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دعاء أبوهشيمة
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمرا بتقديم 300 مليون دولار دعما للأردن عبر صندوق أبوظبي للتنمية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، جاء هذا القرار بدعم من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية.

وأكد صندوق أبوظبي للتنمية، في بيان له، أمس، السبت، أن «توجيهات القيادة الرشيدة تؤكد مدى التزام دولة الإمارات بالدعم الدائم لقيادة وأبناء الشعب الأردني الشقيق، وهو توجه راسخ في سياستها الخارجية، منذ عهد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي استمر وتطور في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله».

وأشار إلى أن «قيادتي البلدين تحرصان على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وهي علاقة مبنية على الأخوة والمصالح المشتركة والمصير الواحد».
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