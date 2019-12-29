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محافظات

وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يعُلنان انطلاق "مراكب النجاة" من الفيوم

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:11 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق مبادرة "مراكب النجاة" من المحافظة، لتكون باكورة عدد من محافظات الجمهورية المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

يأتي ذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمجلس القومي للمرأة، بهدف التوعية بمخاطر تلك الظاهرة، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذًا لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الهجرة في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم إن مبادرة "مراكب النجاة" تأتي لاستكمال نجاحات الدولة المصرية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تم بذله من جهود خلال السنوات الماضية حتى جاء الإعلان عن عدم خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية من مصر عام 2016.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المبادرة تستهدف الوصول لـ 150 ألف مواطن بالمحافظة، وتنقسم لثلاث شرائح مجتمعية مختلفة، حيث ستوجه لطلبة المدارس الإعدادية والثانوية الفنية والفندقية، بالإضافة لشريحة الشباب وهنا يأتي التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعريف بالفرص والمشروعات المتاحة، كذلك الوصول لشريحة المرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والذي استطاع تدريب الوصول إلى 40 ألف سيدة عن طريق تدريب 150 متدربة تقوم كل منهم بالعمل وتوعية 600 امرأة أخرى من المحافظة.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون للخروج بكامل الاستفادة من مبادرة "مراكب النجاة" بما يضمن الحفاظ على شباب المحافظة من مهالك الهجرة غير الشرعية ونحفظ صورة مصر في الخارج، وقال: "نضع في الاعتبار الوصول لمختلف الشرائح المجتمعية المؤثرة في قرار الشباب باللجوء للهجرة غير الشرعية وتعريض نفسه للخطر"، فضلًا عن إتاحة البدائل للشباب لمنع تلك الظاهرة غير الشرعية.
وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يعُلنان انطلاق "مراكب النجاة" من الفيوم
وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يعُلنان انطلاق "مراكب النجاة" من الفيوم
وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يعُلنان انطلاق "مراكب النجاة" من الفيوم
وزيرة الهجرة ومحافظ الفيوم يعُلنان انطلاق "مراكب النجاة" من الفيوم
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