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حوادث

الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن في الجوازات وتصاريح العمل

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:03 م
تسهيلات وزارة الداخلية
تسهيلات وزارة الداخلية لكبار السن
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مصطفى الرماح
قامت كل من الإدارة العامة لـ"تصاريح العمل، والجوازات والهجرة والجنسية" باتخاذ بعض الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على جميع الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

وقامت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة باستقبال عدد من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج التصاريح الخاصة بهم.

وفى ذات السياق، استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عددًا من المواطنين بجميع فروعها الجغرافية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر فى سهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كل المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

ويأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن في الجوازات وتصاريح العمل
الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن في الجوازات وتصاريح العمل
الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن في الجوازات وتصاريح العمل
الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن في الجوازات وتصاريح العمل
الداخلية تقدم تسهيلات لكبار السن في الجوازات وتصاريح العمل
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