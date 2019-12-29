نبيلة مكرم: تعاون بين كل مؤسسات الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الوزارة تعمل على توعية المواطنين بطرق سهلة وبسيطة عن مخاطر الهجرة غير الشرعية، وعرض جهود الدولة والتنسيق بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.



وأضافت نبيلة مكرم، خلال ندوة أثناء زيارتها لمحافظة الفيوم لإعلان إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي تذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تتعاون مع مجموعة من الشركات ومنها شركة "will spring"، المتخصصة في معسكرات الأطفال، وأن الوزارة تعمل معها لاستهداف الأطفال المصريين بالخارج وتوعيتهم.



وأوضحت أن من جهود الوزارة أيضًا التعاون مع المجلس القومي للمرأة بهدف عقد جلسات مع سيدات محافظة الفيوم لتوعيتهن بدور الأسر المصرية في الحد من هجرة الشباب والأطفال غير المصحوبين بطريقة غير شرعية.



وذكرت أن الوزارة تطرح البدائل للشباب وفرصا لخلق بيئة صالحة لهم للعمل من خلال التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تطرح كل ما هو متوفر من فرص عمل ومشروعات وقروض تخدم شباب المحافظة وتساهم في تحسين دخله ومستوى معيشته.



وأشارت إلى أن هذه الجهود تتم بين الكثير من العناصر سواء مؤسسات وجهات حكومية وقيادات من الدولة والقائمين على المحافظة، وأيضًا استعداد المواطنين والشباب لمكافحة الخطر الذي ينوط بهم ويزهق أرواحهم، فيجب على كل هؤلاء الأفراد التعاون بشكل جاد لمكافحة خطر الهجرة غير الشرعية.

