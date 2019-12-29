تعرف على حالة الطقس غدا في مصر وعواصم ومدن العالم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا /الاثنين/، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على جنوب البلاد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ، والرياح السطحية جنوبية غربية ، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 11 18

شبين الكوم 10 17

طنطا 10 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 08 16

بلطيم 09 16

مطروح 09 16

السلوم 09 17

سيوة 07 14

بورسعيد 11 17

دمياط 12 16

الزقازيق 11 18

الاسماعيلية 10 18

السويس 10 18

العريش 09 18

رفح 09 17

رأس سدر 10 20

نخل 01 17

نويبع 14 20

طابا 12 18

كاترين 02 11

الطور 09 21

شرم الشيخ 13 24

الغردقة 10 22

مرسى علم 15 22

الفيوم 10 18

بنى سويف 10 18

المنيا 07 19

أسيوط 06 18

سوهاج 08 19

قنا 07 19

الأقصر 07 20

أسوان 08 22

أبوسمبل 08 22

الوادى الجديد 04 19

شلاتين 14 25

ابو رماد 13 24

حلايب 16 21

رأس حدربة 15 21



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 28

المدينة 12 27

الرياض 12 24

المنامة 19 23

أبوظبى 18 25

الدوحة 17 25

الكويت 11 24

دمشق 01 12

بيروت 13 19

عمان 02 12

القدس 05 12

غزة 10 19

بغداد 08 22

مسقط 20 26

صنعاء 06 24

الخرطوم 15 30

طرابلس 08 12

تونس 07 12

الجزائر 07 14

الرباط 06 20

نواكشوط 17 30





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 06

اسطنبول 07 19

اسلام اباد 04 16

نيودلهى 05 13

جاكرتا 24 32

بكين -12 -04

كوالالمبور 23 34

طوكيو 07 11

أثينا 06 07

روما -02 10

باريس -01 07

مدريد 00 13

برلين 02 06

لندن 06 11

مونتريال -04 00

موسكو -06 -01

نيويورك 04 07

واشنطن 06 09

